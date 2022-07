La Confédération Africaine de football a dévoilé via un courrier la date retenue pour le tirage au sort des éliminatoires de zone de la Women’s Champions League Maroc 2022.

Dans la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), Parcelloises dirigées par Soukeyna Cissé vont tenter de faire mieux que le Dakar Sacré-Cœur, qui n’avait pas pu accéder à la phase finale de la première édition, terminé deuxième son groupe derrière la formation malienne l’As Mande. À noter que les tournois zonaux sont programmes en août-septembre à travers le continent et le Maroc accueillera en octobre prochain la compétition.

Pour l’édition inaugurale disputée l’an dernier en Égypte et remportée par Hasaacas Ladies du Ghana, a vu la participation de Wadi Degla FC (Égypte/UNAF), ASFAR (Maroc/UNAF), Malabo Kings FC (Guinée équatoriale/UNIFFAC), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud/COSAFA), Vihiga Queens (Kenya/CECAFA), AS Mandé (Mali/UFOA A), et Rivers Angels (Nigeria/WAFU B).