En salle de presse pour la dernière fois dans cette CAN Féminine 2022, le sélectionneur des Lionnes a salué l’apport du public sénégalais au Maroc.

Les supporters sénégalais auront été l’une des bonnes surprises et belles armes pour les Lionnes pendant la Coupe d’Afrique des Nations Féminine. À l’instar de l’Équipe Nationale, ils ont réalisé une belle CAN depuis les tribunes et au cours des cinq matchs disputés par le Sénégal.

Parfois même, on se croyait d’être dans les stands d’un stade au Sénégal. Tellement que la chanson « bodio bodio yéé », devenue virale depuis la dernière Coupe d’Afrique des Nations masculine au Cameroun, résonnait si fort au Stade Moulay-Abdallah puis au Stade Mohamed-V.

Un soutien incommensurable et indéfectible qui aura été l’une des clés de la CAN réussie pour le Sénégal, qui atteint les quarts de finale et qui valide un ticket qualificatif pour les barrages à la Coupe du Monde. Suffisant pour recevoir les plus profonds remerciements du sélectionneur.

Présent en conférence de presse pour la dernière fois dans cette CAN Féminine après la victoire contre la Tunisie, Mame Moussa Cissé a salué cet apport du public. « Cette victoire est la bienvenue pour ce merveilleux public qui est venu. Comme si on jouait à domicile. Ils méritaient qu’on gagne », a déclaré « MMC ».

wiwsport.com