Grâce à un penalty en toute fin de match, l’Afrique du Sud s’est imposée devant la Zambie lundi et se qualifie pour la finale de la CAN Féminine 2022.

C’est un scénario très cruel qu’a vécu la Zambie ce lundi 18 juillet 2022 au Stade Mohamed-V de Rabat. Sa demi-finale de la CAN Féminine face à l’Afrique du Sud a basculé en toute fin de rencontre sur un penalty accordé après visionnage de la vidéo pour faute une de Martha Tembo sur Jermaine Seoposenwe.

Un sort similaire à celui infligé au Sénégal en quart de finale. En accordant un penalty à l’Afrique du Sud dans le temps additionnel de la seconde période, l’assistance vidéo à l’arbitrage a scellé un sort tragique pour la Zambie, conquérante mais battue en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine (0-1).

Ainsi, l’Afrique du Sud se qualifie pour sa 6e finale de CAN, la 2e fois de suite, et ira chercher un premier titre samedi contre le Maroc ou le Nigeria, son bourreau lors de la finale de 2018. Quant à la Zambie, qui atteignait pour la première fois les demi-finales d’une CAN, l’objectif sera d’aller décrocher la médaille de bronze.

