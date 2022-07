On connaîtra bientôt la liste des Lions qui disputeront la double confrontation face au Cameroun. Mamadou Diallo annonce un groupe de 14 joueurs.

A quelques jours de ce match décisif, les Lions s’entraînent toujours sur la plage de Diamalaye où ils reçoivent souvent les équipes locales pour disputer des matchs de préparation. Le sélectionneur national a déjà commencé à faire le tri de son groupe. « Actuellement, je compte 17 joueurs en regroupement. Je dois en choisir 14 et préciser qu’au départ, il y en avait 20. Il faut noter que seuls 12 joueurs vont disputer les deux matchs, mais il faut toujours en emmener plus. Nous sommes dans un rythme de travail intense. Nous effectuons deux séances d’entraînement par jour. Nous jouons des matchs amicaux où nous gagnons difficilement. Cela nous sert de préparation pour les matchs de qualification à venir mais aussi la CAN ».

En attendant la publication officielle de la liste, Mamadou Diallo fait le point sur quelques incertitudes. « Malheureusement, Al Seyni Ndiaye qui est le capitaine de l’équipe est blessé. Il est important dans l’équipe et nous représente, nous staff technique, sur le terrain. On va essayer de le récupérer mais ce sera sans doute pour le match retour. Mamour Diagne a écopé d’une suspension lors de notre dernier match lors de la coupe du monde, il devra rester 3 matchs sans jouer. On peut dire heureusement parce qu’il va rater les deux matchs de qualification et sûrement le premier match de la CAN ».

De nouveaux joueurs sont présents dans la tanière. Le Sénégal dispose d’un vivier de jeunes talentueux grâce au championnat local. L’Équipe Nationale est actuellement en phase de renforcement pour plus de fraîcheur physique et d’endurance dans les matchs. « Il y a de nouveaux joueurs certes mais on a gardé pratiquement la même équipe qui a été à la CAN et à la Coupe du monde. On a renforcé un peu avec les plus talentueux du championnat. L’idée est d’avoir un groupe de 2 fois 4 joueurs interchangeables pour permettre à l’équipe de souffler et de ne pas se retrouver à faire jouer un élément pendant les 3 tiers ».

Avec un groupe talentueux où l’expérience passe le plus souvent devant, le sélectionneur se veut clair, il faudra faire partie du top pour jouer. « Je ne fais pas du favoritisme. Je mets les meilleurs joueurs sur le terrain. J’ai une relation particulière avec les anciens. De par leur expérience, je dois beaucoup communiquer avec eux et surtout sur certaines décisions à prendre ».

