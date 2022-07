C’est le plus gros renfort des Bavarois en ce mercato estival alors que Lewandowski a quitté la Bavière. Présent en tournée avec sa nouvelle formation, le Bayern Munich, Sadio Mané s’est exprimé au micro de Sky Sports sur son nouveau défie ne Allemagne.

L’ancienne star de Liverpool a décliné ses objectifs avec son nouveau club. « Mon objectif est simple… c’est de gagner tous les titres possibles avec ce grand club. Déjà quand on joue pour club comme le Bayern Munich, on se doit de gagner des titres. Je suis chanceux de faire partie de cette équipe et bien sûr nous voulons gagner tous les titres possibles », dixit le champion d’Afrique et nouvelle star de la Bundesliga.

🗣️ "My target is simple… it's to win all the titles possible with this great club."

Sadio Mane says he wants win every trophy possible with Bayern Munich 🏆 pic.twitter.com/7TPzhKPSXi

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 18, 2022