Dans un entretien avec son nouveau club, Pape Alioune Ndiaye a raconté comment s’est tramé son transfert à Adana Demirspor.

Toute la ville d’Adana peut remercier le « fanfaron » marocain Younès Belhanda qui n’avait qu’un objectif : renforcer à tout prix Demirspor avec un excellent footballeur. Libre de tout contrat depuis son départ d’ARIS Salonique où il a passé une belle saison, Pape Alioune Ndiaye s’est engagé avec Adana Demirspor cet été. L’international sénégalais a expliqué pourquoi son choix s’était porté sur ce club alors qu’il disposait d’autres offres. Et Younès Belhanda n’en est pas pour rien.

« Il (Younès Belhanda) m’a mis beaucoup de pression, et a même commencé à se mettre en colère. Il a dit que si je signais ailleurs, il me trouverait et me tuerait J’espère que nous pourrons connaître le succès que nous avons eu dans notre équipe précédente », a déclaré l’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars qui s’est donc plié devant les « menaces » de son ancien coéquipier à Galatasaray. Mais il y a d’autres meilleures raisons qui ont poussé Badou Ndiaye à rejoindre Demirspor.

« Après le Sénégal, le seul endroit où je veux vivre c’est la Turquie »

« Je pense que mon transfert à Adana Demirspor a été très rapide et facile. J’ai d’abord rencontré la direction et le directeur sportif. Ils me voulaient, je voulais les rejoindre, donc c’était très facile. Quand j’ai entendu l’intérêt d’Adana Demirspor, j’étais très heureux. Forcément, vous êtes toujours heureux quand vous entendez l’intérêt des grandes équipes. C’est un bon sentiment, surtout quand vous aimez une belle ville comme Adana. C’est pourquoi j’étais très heureux de l’intérêt », ajoute « PAN »

Ancien joueur du club norvégien Bodø/Glimt, où il a commencé sa carrière en Europe, Pape Alioune Ndiaye s’est familiarisé avec la Turquie en 2015 lorsqu’il signait à Osmanlıspor. À 31 ans, le milieu de terrain international sénégalais (32 sélections, 2 buts) se sent comme chez-lui en Turquie. D’autant plus qu’Adana Demirspor sera sa cinquième équipe en Süper Lig pour une quatrième ville différente, après son passage à Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor et Fatih Karagumruk.

« Adana Demirspor est une nouvelle page de ma carrière, mais j’espère que ce sera aussi la meilleure page de ma carrière. J’ai reçu de bonnes offres d’autres équipes, mais j’ai choisi Adana parce que j’aime relever des défis et je crois qu’il y a beaucoup d’ambition dans le projet qui m’est présenté. C’est ce qui me maintient à cœur et c’est pourquoi j’ai hâte de me battre. Je suis très, très heureux de jouer ici avec mes anciens coéquipiers. Je me sens toujours chez moi en Turquie. Si je ne vis pas au Sénégal, le seul pays dans lequel je voudrais vivre serait la Turquie. »

wiwsport.com