L’attaquante des Lionnes assure qu’elle et ses partenaires n’iront pas en Australie ou en Nouvelle-Zélande uniquement pour défendre les couleurs. Nguénar Ndiaye veut également franchir un nouveau palier en club.

Vainqueur de la Tunisie aux tirs au but dimanche (0-0 ; 4-2 après tirs au but), le Sénégal a terminé en beauté sa CAN Féminine 2022 après cette élimination en quarts de finale contre la Zambie. De plus, grâce à ce succès face aux Aigles de Carthage, les Lionnes accèdent au tournoi final qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. Une compétition que Nguénar Ndiaye, meilleure joueuse du match contre la Tunisie, et ses partenaires ne comptent pas jouer petit bras.

« Je suis très contente. J’ai toujours rêvé d’être élue meilleure joueuse du match et je me suis fait la promesse de gagner un tel trophée en venant à cette CAN. Pour les barrages, ce sera 10 équipes et nous y allons pour faire partie des trois qui se qualifieront pour la Coupe du Monde. Insh’Allah on le fera. Mon avenir ? L’objectif est celui de tout le monde ici : aller dans un grand club », a déclaré l’attaquante du Bourges Foot 18, présente en zone mixte à l’issue du duel face aux Tunisiennes.

