Auteure du but décisif des Lionnes ce soir face à la Tunisie en match de qualification pour les barrages de la prochaine Coupe du Monde féminine, Korka Fall s’est racheté après avoir manqué son penalty en quart de finale face à la Zambie. En zone mixte après leur qualification, la Lionne a manifesté sa satisfaction.

« Suis très satisfaite de notre parcours, j’étais dans cette sélection en 2012, donc je peux dire que nous allons faire d’énormes progrès… C’est vrai, j’ai manqué mon penalty la dernière fois mais je me suis dit que ce n’est pas grave, aujourd’hui, j’ai eu la chance de me racheter et voilà, je l’ai réussi, Hamdoulilah. Maintenant, nous allons faire focus pour les barrages, on veut aller jusqu’au bout et on y croit « , a déclaré la pensionnaire de l’Us des Parcelles Assainies, meilleure buteuse du championnat sénégalais cette saison.

wiwsport.com