Présente en zone mixte, l’attaquante des Lionnes se réjouit de la victoire la Tunisie et salue l’entente qui règne dans le groupe.

Après son tir au but raté en quart de finale contre la Zambie, Korka Fall était forcément satisfaite et libérée après avoir offert la victoire au Sénégal contre la Tunisie dimanche en match de classement de la CAN Féminine 2022, en marquant le tir au but décisif. Un succès qui qualifie les Lionnes en barrages pour la prochaine Coupe du Monde.

Pour l’attaquante, qui fait partie des anciennes de la sélection, la bonne ambiance dans le groupe a porté ses fruits pour arriver à de telles performances. « Je suis très contente de cette victoire. La défaite en quarts de finale nous a fait mal, donc, nous rendons grâce à Dieu d’avoir réussi à gagner aujourd’hui. L’équipe m’a remis en confiance (après le tir raté contre en quart de finale )», a déclaré Korka.

« On a nos chances pour se qualifier à la Coupe du Monde. J’en ai confiance. Je suis en Equipe Nationale depuis 2012 et, aujourd’hui, je peux dire que je n’ai jamais vu une telle cohésion depuis que je joue avec cette équipe. Maintenant, nous allons se reposer bien avant de se remettre au travail. »

