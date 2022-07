Certes, elle n’a pas trouvé le chemin des filets, mais Nguenar Ndiaye a fait passer une sale soirée aux défenseures tunisiennes au point de recevoir le titre de « femme du match », décerné par la CAF.

Virevoltante comme à ses habitudes, l’attaquante sénégalaise, Nguenar Ndiaye est rentrée ce soir à l’issue de la rencontre entre le Sénégal et la Tunisie, match de qualification pour les barrages avec le trophée de la femme du match, récompensant, la meilleure joueuse de la partie.

Ce duel dominé par les Lionnes au sortie de la fatidique séance des tirs au but après un nul et vierge à l’issue du temps réglementaire (0-0,4 -2), a été marqué par bonne prestation de l’attaquante Nguenar, qui n’a pu trouver la marque mais, a concrétisé son penalty. Elle a livré sa réaction au micro de wiwsport.

« Je suis très contente. J’ai toujours rêvé d’être élue meilleure joueuse du match et je me suis fait la promesse de gagner un tel trophée en venant à cette CAN. Pour les barrages, ce sera 10 équipes et nous y allons pour faire partie des trois qui se qualifieront pour la Coupe du Monde. Insh’Allah on le fera. Mon avenir ? L’objectif est celui de tout le monde ici : aller dans un grand club. »

