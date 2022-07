Actuellement en instance de départ, Boulaye Dia n’est pas sur la feuille de match de Villarreal pour la première rencontre amicale de présaison contre le Sporting Portugal.

Un premier signe annonçant le surprenant départ de Boulaye Dia de Villarreal ? Alors qu’un accord entre la Salernitana et le club espagnol pour son transfert a été évoqué hier mercredi, l’attaquant international sénégalais n’est pas présent pour le premier match de la préparation estivale de Villarreal, qui affronte le Sporting Portugal ce jeudi soir (20h00 GMT).

L’ancien joueur du Stade de Reims, qui était présent depuis la reprise, n’est pas sur la feuille de match ni même parmi les remplaçants, à l’instar de Pau Torres et Pervis Estupiñán, également annoncés sur le départ. Son départ pour la Salernitana, en Seri A, semble alors plus proche que jamais. En revanche, son compatriote Nicolas Jackson est bien présent et titulaire pour ce match.

Auteur de belles prestations avec l’équipe B et quelques apparitions avec l’équipe première de Villarreal la saison dernière, l’ancien attaquant du Casa Sports devrait bien être à 100% un joueur de l’équipe entraînée par Unai Emery à partir de cette saison. D’autant plus que pour ce match contre le Sporting Portugal, il portera le numéro 18 qui équivaut à un dossard d’un joueur de l’équipe A.

