La gardienne des Lionnes, fautive sur le but égalisateur de la Zambie, a commenté la défaite du Sénégal en quarts de finale de la CAN Féminine 2022.

Il y a des défaites difficiles à digérer, encore moins quand c’est en quart de finale d’une Coupe d’Afrique des Nations Féminine. C’est le cas chez les Lionnes du Sénégal, battues aux tirs au but et éliminées par la Zambie mercredi soir (1-1, 2-4 t.a.b). Alors qu’elles menaient au score, elles ont été rattrapées par une grosse erreur de leur gardienne Tenning Sène. A l’issue de la rencontre, la portière a regretté cette bourde.

« On est surprises parce qu’on était venues avec une bonne confiance. À la fin, nous sommes déçues, moi particulièrement. Mon erreur ? Je n’ai jamais fait une telle erreur depuis que j’ai commencé à jouer au football. Je me suis même demandé ce qui m’était arrivé. Si nous n’avions pas pris ce but, on aurait gagné ce match à la fin. Mais il faut reconnaître que les erreurs font partie du football », a t-elle tenu à commenter.

wiwsport.com