Alors que le club turc se trouve actuellement au camp de la ville de Bad Waltersdorf en Autriche pour les besoins de la présaison, l’attaquant sénégalais, Mbaye Diagne s’est confié à Demirören, (DHA). Il est revenu sur son aventure avec Galatasaray et ses ambitions pour la prochaine saison.

L’international sénégalais est revenu sur la blessure qu’il a subie lors du match face à Başakşehir et qui l’avait éloigné des pelouses la saison dernière. Mbaye Diagne a déclaré que « Tout le monde a déjà vu la nature de ma blessure. Franchement, je n’ai pas compris comment c’est arrivé. C’était une blessure étrange. Bien sûr, nous faisons notre travail de footballeurs, mais tout le reste. « Ce n’est pas notre travail non plus. Une telle blessure peut arriver. À ce stade, nous disons que l’œuvre de Dieu ne peut pas être interférée et nous continuons ».

Les difficultés de la blessure ?

6 mois se sont écoulés depuis sa blessure et l’attaquant sénégalais affirme que « ce fut un processus très difficile. Au cours de ce processus, je suis allé au Sénégal, dans ma famille. J’ai reçu de la force d’eux et j’ai commencé mes études. Plus tard, je suis venu ici de continuer à travailler. Ce n’était pas un processus facile, c’était très difficile. Je n’ai pas eu à beaucoup bouger, surtout les 3 premiers mois. Avec l’équipe, je n’ai manqué aucun entraînement jusqu’à présent. Je veux continuer mon entraînement de cette façon et faire un bon début de saison », a-t-il déclaré.

Rappelant qu’il avait fait un bon début de saison, Diagne a déclaré : « J’ai pris un bon départ en championnat et en championnat européen. Cependant, bien sûr, notre entraîneur décidait qui jouerait et qui ne jouait pas. Bien sûr, quand j’ai regardé de mon propre point de vue, j’ai essayé de bien faire mon travail. Nos autres attaquants. De la même manière. Nous essayions toujours tous les trois de bien performer à l’entraînement. Cependant, notre entraîneur est apprécié. Le football est comme ça peut se préparer mentalement et physiquement. Il faut quand même bien se maintenir dans l’équipe. Cette période est passée, maintenant une nouvelle page Vous verrez un nouveau Diagne avec la nouvelle saison. Je me prépare physiquement et mentalement pour la nouvelle saison. »

Notant qu’une nouvelle ère a commencé à Galatasaray, Mbaye Diagne a déclaré : « Nous avons un nouvel entraîneur, nous avons un nouveau président, nous avons un nouveau directeur sportif, nous avons de nouveaux joueurs ici. Il faut continuer en travaillant sur ces expériences aussi. Moi je n’ai de problème avec personne. J’essaie de travailler au maximum et de continuer mes études. Et je veux retrouver ma forme de haut niveau. La Ligue turque est bien sûr une ligue que je joue depuis de nombreuses années et je connais bien cette ligue. Je ne suis pas encore à ma pleine capacité. Je n’ai pas pu le montrer non plus à cause des blessures, mais je vais continuer à donner le meilleur de moi. Et puis, bien sûr, notre entraîneur décidera qui ira ou non sur le terrain », a-t-il déclaré.

Déclarant qu’il n’avait de problèmes avec personne, l’attaquant de 30 ans a déclaré : « Même s’il y a 5 attaquants ici, je n’en ai aucunement peur. Parce que j’ai déjà passé toute ma vie en compétition. C’est un processus naturel et même un grand club comme Galatasaray, je pense que nous devons avoir au moins 4 attaquants. Plus il y avait Falcao avant, il y avait Halil, Mohamed était là. Cependant, nous avons toujours eu plus d’attaquants supplémentaires, notre nombre était élevé. Il peut y avoir 2 personnes supplémentaires de plus cette année. Je suis ici pour jouer le meilleur. Je suis toujours un joueur sous contrat de Galatasaray. Je suis ici pour 1 an de plus. J’ai un contrat. Mentalement, je suis dévoué à Galatasaray de toutes les manières ».

Rappelant qu’il avait du temps de jeu conséquent lorsqu’il jouait à Kasımpaşa, Diagne a déclaré : « Je suis venu ici au milieu de la saison et notre objectif à ce moment-là était le championnat et la coupe. J’ai évidemment fait ce que j’avais à faire et j’ai marqué mes buts là-bas, on a gagné nos trophées. Franchement, 2 choses sont très importantes pour moi, m’a dit mon professeur. Je veux qu’il ait confiance et je veux que mon coach me laisse du temps. Que personne n’ait de doutes dans son esprit. Quand on regarde le passé, bien sûr, j’étais le meilleur buteur. Ici, en Turquie, j’ai gagné tout ce qu’il y avait à gagner. J’ai gagné la coupe de la ligue, j’ai gagné la Coupe de Turquie. Le plus, j’ai gagné le titre du meilleur buteur étranger en Süper Lig. Et maintenant une nouvelle saison commence. Je me prépare et j’ai la même envie de gagner à nouveau. J’ai aussi l’envie de faim, pour le championnat. Tant qu’il y aura du soutien et de la confiance, je pense que je continuerai bien. »

Mbaye Diagne se dit prêt à rebondir avec du temps de jeu

Moins en vue avant son arrêt de compétition, Diagne a affirmé qu’il ne pouvait pas réaliser les objectifs souhaités avant sa blessure. « Parce que quand on regarde ça, notre ligne d’attaque changeait chaque semaine. Elle changeait non seulement en championnat, mais aussi en Ligue Europa. Halil jouait, Mohamed jouait. Cependant, il n’est pas nécessaire d’en parler beaucoup. Non, franchement, je pense que j’ai donné le maximum. Et j’ai toujours essayé de rester positif quand je suis assis au club. Mais comme je l’ai dit avant, j’ai besoin de jouer. Je suis un joueur qui s’ouvre en jouant. Je pense que je suis le meilleur attaquant de Turquie. Un de mes succès quand je le regarde. On le voit. Tout le monde connaît ma qualité de buteur et je sais ce que je peux accomplir si je le veux. »

A la question du journaliste du DHA, « Combien de buts pensez-vous marquer cette saison ? », Diagne a répondu : « Bien sûr, je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. Parce que le nombre de buts ici dépend entièrement du nombre de matches que je jouerai. Je dis 20 buts, je joue 10 matches. Bien sûr, je ne peux en aucun cas atteindre cet objectif. En tant qu’attaquant, j’ai juste besoin de temps sur le terrain. Mais je n’ai peur de rien. Je sais marquer des buts en Turquie. J’ai juste besoin de continuer mes efforts. Lorsque vous jouez pour Galatasaray, vous trouvez toujours des occasions de marquer des buts. Nous avons aussi des ailiers de qualité comme Kerem et Yunus. Autrement dit, pourquoi pas 10, 12 buts en 20 matchs », a-t-il répondu.

Sa relation avec les fans de Galatasaray ?

Disant qu’il a une bonne relation avec les fans de Galatasaray, l’attaquant de 30 ans a utilisé les expressions suivantes : « Ils m’aiment et je les aime beaucoup. Ils m’ont aussi beaucoup soutenu dans les moments difficiles. Je pense que les fans de Galatasaray méritent le meilleur. Parce qu’ils donnent tout pour Galatasaray, ils donnent leur vie. Nous sommes très heureux de leur intérêt. Je leur souhaite de joyeuses fêtes d’ici et je veux qu’ils continuent à nous soutenir dans la nouvelle saison. »

Soulignant qu’Olimpiu Morutan est comme un frère pour lui, Mbaye Diagne a déclaré : « Je pense que c’est une bonne personne. J’aime franchement être naturel et me comporter comme je suis. J’aime aussi m’occuper des jeunes. « Même s’il y a une différence d’âge de 8 à 10 ans, cela ne fait pas beaucoup de différence. Nous sommes comme des frères et une famille ici. Le football finira bien sûr un jour. Je veux juste avoir de bonnes relations et collectionner de bons souvenirs après la fin du football. C’est tout », a-t-il déclaré. « Pour le reste, j’essaie toujours de les aider pour qu’ils puissent gagner leur vie et commencer une nouvelle vie. Je ne peux pas m’empêcher de ne rien faire à ce sujet. « C’est mon devoir d’aider les autres », a-t-il déclaré.

« Je pense que j’ai marqué 54 buts en 78 matchs, les résultats sont clairs »

Enfin, Diagne a déclaré que les défenseurs qui l’ont le plus défié en Super League étaient Marcao et Luyindama : « En tant que défenseur, bien sûr, je dis Marcao et Luyindama. J’ai marqué des buts contre toutes les équipes en Turquie, à l’exception de ces défenseurs. Je marche dans un sens. Parce que je sais ce que je fais ici. Je pense que j’ai marqué 54 buts en 78 matchs, les résultats sont clairs. Donc je peux dire que nous avons les meilleurs défenseurs, Marcao et Luyindama. Quand tu t’entraînes avec eux, aucun autre défenseur ne peut t’arrêter. Tu es déjà un très bon joueur avec eux. En tant que gardien, bien sûr, nous avons les meilleurs gardiens. Muslera est indiscutable tout comme Okan. Nous avons les meilleurs défenseurs et les meilleurs gardiens de Turquie », a-t-il conclu.

