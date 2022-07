Présente en zone mixte, Mama Diop a commenté l’élimination du Sénégal par la Zambie en quarts de finale de la CAN Féminine 2022. L’ailière des Lionnes se penchent déjà sur les prochaines échéances.

Mama Diop après la défaite du Sénégal contre la Zambie (1-1 , 2-4 t.a.b) :

« On ne baisse pas la tête. On croit en Dieu et on va continuer le travail, c’est juste ça. On a joué, on a tout donné, mais on devait perdre. Il nous a manqué de la chance, donc on n’y peut rien. On va commencer à se préparer pour les prochains matchs parce que notre objectif était d’aller en demi-finale pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde.

C’est une chance d’avoir une opportunité de se qualifier pour la Coupe du Monde (en passant par un tour de barrage). On va bien se préparer pour ce match-là. Si nous n’étions pas préparées pour les tirs au but ? Si, nous les avons bien préparés. Mais tout se joue dans la tête. Peut-être certaines ont raté à cause de la pression. »

