Avec une moisson de 2 médailles en or, 2 en argent et 1 en bronze, le Sénégal a réussi une fois de plus une entrée fracassante dans les épreuves de « poomsae » (enchaînement gestuel des techniques de combat) aux Championnats d’Afrique de taekwondo qui se poursuivent à Kigali, au Rwanda. Place ce jeudi aux épreuves par équipes et en Free Style.