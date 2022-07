Éliminé en quarts de finale de la CAN Féminine 2022 par la Zambie, le Sénégal affrontera la Tunisie en pré-barrages pour la Coupe du Monde. Les Tunisiennes ont été sorties de la CAN par l’Afrique du Sud, ce jeudi soir.

Les Lionnes ont toujours leur destin entre les mains pour atteindre l’objectif qui est de valider leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde féminine. Alors qu’elle pensait ne plus avoir l’opportunité après l’élimination en quarts de finale de la CAN Féminine 2022 contre la Zambie (1-1, 2-4 après tirs au but), la bande à Mame Moussa Cissé dispose bien d’une autre chance.

En effet, grâce au fait d’avoir atteint les quarts de finale de cette CAN Féminine 2022, le Sénégal pourra passer par un pré-barrage pour poursuivre sa lutte pour une qualification au prochain Mondial Féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et la route se redresse encore puisque les Sénégalaises défieront la Tunisie en pré-barrages, dimanche 17 juillet à 17h00 GMT, au Maroc.

Le vainqueur de cette confrontation, qui se jouera en un seul et unique match, ira défier un adversaire qui reste à définir mais qui viendra d’un autre continent.

wiwsport.com