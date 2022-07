La tradition a été respectée. Pour la 12e fois en 13 confrontations dans une Coupe d’Afrique des Nations de football féminin, le Nigeria a battu le Cameroun (1-0) ce jeudi, lors des quarts de finale de la 14e édition au Maroc. Les Super Falcons affronteront le Maroc en demi-finales.

Cette année encore, le Cameroun ne remportera pas la Coupe d’Afrique des Nations de football féminin. Et comme cela a souvent été le cas, le rêve des Lionnes a été brisé par le Nigeria. Même privés de leur super star Asisat Oshoala, les Super Falcons sont venues à bout de leurs meilleures ennemies 1-0 ce jeudi, en quarts de finale de la compétition. Pour leur 13e confrontation dans l’histoire de la Coupe d’Afrique, les Nigérianes remportent ainsi leur 12e succès face aux Camerounaises.

Il fallait passer cette épreuve pour se qualifier d’office pour la phase finale de la prochaine Coupe du monde. Malgré l’élimination de ce soir, un dernier espoir est encore permis pour les filles de Gabriel Zabo. Tout dépendra en effet de la capacité des Camerounaises à réagir le 17 juillet face au Botswana. Ce sera dans le cadre d’un match de classement qui leur permettra de disputer un tournoi international de repêchage en février 2023 en Nouvelle-Zélande. Mais en attendant, ce sont les Nigérianes qui ont validé leur ticket, au terme d’un quart de finale aussi engagé que brouillon.

Les matchs Cameroun – Nigeria se sont souvent soldés sur des scores d’un but contre zéro. Mais ce jeudi, les deux nations rivales ont peut-être servi l’une des plus petites performances de l’histoire de leurs confrontations. Si les deux équipes ont été particulièrement performantes défensivement, en attaque, elles ont fait preuve d’un manque de réalisme surprenant. La somme des tirs cadrés des deux équipes est de…3.

A l’inverse des Nigérianes qui se sont créées deux rares occasions qui sont passées loin des filets de la gardienne Ange Bawou, les Camerounaises elles, ont terminé la première période sans tirer une seule fois dans la direction de Cynthia Nnadozie. L’excès d’individualisme de Gabrielle Aboudi et Nchout Ajara n’a rien donné. Il aura fallu qu’arrive le but de Rasheedat Ajibade sur un centre parfait d’Ifeoma (58e) pour voir des Lionnes déchainées. Mais face à des Nigérianes disciplinées, solidaires et rugueuses défensivement, toutes les tentatives camerounaises se sont avérées être des pétards mouillés. Le Nigeria disputera donc sa 13e demi-finale en 13 participations à une CAN. Il affrontera le Maroc.

