L’ailier du Simba SC, Pape Ousmane Sakho, a été choisi pour figurer parmi les 10 nommés au trophée récompensant le plus beau but de l’année aux CAF Awards 2022.

Lui, comme son auteur ces derniers temps, a fait le tour des réseaux sociaux et des médias sénégalais, à juste titre. Maintenant, il va sans doute faire le tour de la planète. Le but de Pape Ousmane Sakho contre l’ASEC Mimosas en phase de groupes de la dernière édition de la Coupe CAF a été nommé ce jeudi pour remporter le trophée du plus beau but de l’année aux CAF Awards 2022.

Alors que le Simba Sporting Club recevait l’ASEC Mimosas, l’ancien joueur du Teungueth FC ouvrait le score après seulement 12 minutes de jeu. Et de quelle manière ! Sur un centre du latéral gauche international tanzanien Shomari Kapombé, l’ailier gauche sénégalais de 25 ans enchaînait par une superbe bicyclette qui ne laissait aucune chance à Abdoul Karim Cissé.

Ainsi, avec cette nomination de Pape Ousmane Sakho, le Sénégal sera encore mieux représenté lors des CAF Awards du 21 juillet prochain au Maroc. Mais pour remporter ce trophée, POS devra faire face à une forte concurrence, dont celle de l’international comorien et ancien de l’En Avant Guingamp Youssouf M’Changama, auteur d’un sublime coup franc contre le Cameroun lors de la CAN 2021.

The 🔟 nominees for the Goal of the Year have just been announced! 🌟 Vote now at https://t.co/3w0lL6w7jN. — CAF (@CAF_Online) July 14, 2022

