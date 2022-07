Après une saison 2021-2022 minée par plusieurs blessures en Suisse, Aminata Fall rechausse les baskets pour relever un nouveau défi. La Mbouroise revient sur le choix du championnat belge. «C’est une équipe jeune et leur projet m’a séduit. Le championnat belge est solide comparé à la Suisse. J’ai déjà joué en Belgique et c’est donc un retour. En plus, le coach de Lummen me veut dans son équipe et c’est très important pour une joueuse. Il va m’aider dans ma progression», souligne l’ancienne capitaine de l’Espérance Sportive Pully (Suisse).

Interpellée sur les objectifs avec sa nouvelle formation, elle laisse entendre : «Je vais aider l’équipe au maximum pour qu’on puisse jouer le haut tableau». Basket Lummen avait fini 8ème lors de la défunte saison.

Présélectionnée lors du dernier Afrobasket au Cameroun, elle n’a pas été retenue dans le 12. Elle pourrait redevenir compétitive et se positionner pour l’Afrobasket 2023. «Ce sera un plaisir et un honneur de représenter mon pays au plus haut. Le Sénégal regorge beaucoup de talents ici et dans les quatre coins du globe», conclut-elle.