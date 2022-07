Officiellement arrivé à Tottenham cet été après avoir effectué un prêt d’une saison au FC Metz, où il a été recruté l’été 2021 pour 17 millions d’euros, Pape Matar Sarr devrait rester chez les Spurs pour cette saison. D’autant plus que le club anglais a révélé le numéro de maillot qu’il portera.

Avant de jouer son premier match amical de pré-saison, Tottenham a annoncé que le jeune milieu de terrain international sénégalais portera le numéro 29 dans l’effectif entraîné par Antonio Conte. PMS devrait même débuter avec ce numéro ce mercredi lors de la rencontre amicale face aux « Allstars » du Championnat sud-coréen (11h00 GMT).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Forster: 20

🇸🇳 Matar Sarr: 29

Confirmation of initial changes to squad numbers for the 2022/23 campaign ⤵️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2022