L’Olympique de Marseille, avec Igor Tudor sur le banc, n’a pas commis d’impair pour son match amical de rentrée grâce à Bamba Dieng auteur d’un triplé.

Une dizaine de jours après son arrivée au club, Igor Tudor a vécu ce mercredi son premier match comme coach de l’Olympique de Marseille. C’était contre le Marignane FC, une formation de National 2. La mission a été accomplie par ses troupes avec un succès probant (4-1).

Les Marseillais se sont présentés à ce match avec un onze conquérant, et dans lequel figuraient plusieurs cadres (Payet, Guendouzi, Gerson) et aussi les deux recrues estivales, que sont Samuel Gigot et Isaak Touré. Il y avait alors de quoi présager un duel à sens unique, mais les Olympiens n’étaient pas au mieux physiquement. Les automatismes ont aussi semblé manquer et c’est pourquoi le duel a d’abord été plus disputé que prévu.

Les Phocéens ont ouvert le score par l’intermédiaire de Cédric Bakambu, buteur à la 25e minute après avoir propulsé une reprise de la tête de Mattéo Guendouzi au fond des filets. Cela faisait 1-0, mis l’avantage a été annulé au retour des vestiaires, les amateurs recollant au score après une grosse bourde de Duje Caleta-Car (48e).

C’est aussi une erreur défensive qui a permis aux Marseillais de repasser devant dans cette rencontre. A la 53e minute, Bamba Dieng a exploité les espaces laissés par les défenseurs adverses pour cueillir un service d’Under, signer deux crochets et envoyer le cuir dans les buts.

La passe parfaite de Cengiz Under 🇹🇷 pour Bamba Dieng 🇸🇳 qui finit parfaitement. #OMMGFC #TeamOM pic.twitter.com/25V8W1CnVC — Infos OM (@InfosOM_) July 13, 2022

Dieng, qui est entré à la pause comme dix autres de ses coéquipiers, a ensuite mis deux autres buts. Après un tir sur le poteau à la 65e, il a assuré le break en transformant un pénalty à la 83e. Puis il a parachevé le succès de son équipe dans le temps additionnel en signant un joli lob sur le gardien de Marignane.

Le prochain rendez-vous amical de l’OM sera pour le 16 juillet contre Norwich City, une équipe de D2 anglaise. De quoi monter en puissance.

Bein Sports