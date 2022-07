Comme annoncé, en fin de contrat à Ümraniyespor, l’ailier sénégalais Idrissa Camara s’est engagé en faveur de Dijon, entraîné par Omar Daf.

Aider Dijon à retrouver l’élite ? Après deux saisons passées en Turquie, du côté d’Ümraniyespor, avec qui il a réussi la montée en Première Division de Turquie la saison dernière, Idrissa Camara s’engage dans un nouveau défi. A 24 ans, l’ailier gauche sénégalais vient de signer avec DFCO, en quête d’un retour vers l’élite française.

L’ancien pensionnaire de l’Académie Dakar Sacré-Cœur a signé un contrat de deux ans, plus un an en option en faveur du club désormais entraîné par son compatriote Omar Daf. Il débarque libre d’Ümraniyespor, après avoir marqué 9 buts et délivré 8 passes décisives en deux saisons avec cette formation turque.

« Je ressens beaucoup de fierté et de plaisir après ma signature à Dijon. J’espère apporter beaucoup à l’équipe de par mes qualités techniques et de vitesse. J’ai hâte de débuter ici et de pouvoir rencontrer les supporters. J’espère que nous allons leur donner beaucoup de plaisir », a déclaré le nouveau numéro 18 de la formation d’Omar Daf.

✍️𝐈𝐝𝐫𝐢𝐬𝐬𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐢𝐣𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬 !🔥 L'ailier sénégalais s’est officiellement engagé pour deux saisons (+ une en option) avec le #DFCO. Le communiqué 👉https://t.co/lNCtaQiRT6#MercatoDFCO pic.twitter.com/cmyYJvYqSS — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) July 13, 2022

