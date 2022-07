C’est un Me Babacar Ndiaye, qui ne semble toujours pas digérer le dunk de Boniface Ndong dans une lettre ouverte sur la douloureuse fenêtre d’Alexandrie en Égypte au terme de la 3ème fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, qui a tenu à apporter une contre-attaque au désormais ex-sélectionneur des Lions. Dans cette contre-attaque avec Stades, le patron du basket-ball sénégalais répond sur la régression annoncée du basket-ball sénégalais.

« Nous cherchons une 3ème qualification de suite après 2014, 2019 et nous voulons nous qualifier pour 2023. Mais si on parcourt l’histoire de notre basket-ball, je pense que depuis 1960 à 2023, ça fait 63 ans, le Sénégal n’a participé qu’à 5 Coupes du monde. Donc, de 1960 à 2006, le Sénégal n’a participé qu’à 3 Coupes du monde et aujourd’hui nous cherchons une 6ème participation.

Si on l’a, c’est une excellente chose pour le basket-ball sénégalais, ça serait même un exploit, parce qu’on aura réussi à nous qualifier 3 fois à la Coupe du monde en moins de 10 ans, alors qu’on est resté presque 30 ans avant de nous qualifier 3 fois. Si on fait l’histoire de notre basket, on ne peut pas aujourd’hui dire, si on ne se qualifie pas la Coupe du monde, que c’est la catastrophe. Ce n’est pas vrai.

Nous avons dominé le basket-ball africain. Au niveau des garçons, nous sommes actuellement au top. Nous avons fait la Coupe du monde 2019, nous sommes médaillés de bronze lors du dernier Afrobasket, avec une équipe en reconstruction, avec 9 nouveaux joueurs. Lors la Coupe du monde 2019, nous avons réussi à nous qualifier au tournoi pré-olympique TQO.

Malheureusement, on n’a pas pu aller en Serbie, à cause de ce qui s’est passé en Allemagne. Mais, le Sénégal est au top des tops. Donc, on ne peut pas dire qu’il y a une régression, parce que tout simplement on a perdu 2 matchs à Alexandrie. Et que même si l’équipe ne se qualifiait pas, nous, notre objectif c’est l’Afrobasket 2025. On pourrait peut-être utiliser la qualification comme un moyen de préparation pour l’Afro basket 2025. Mais encore une fois, ça ne sera pas la fin du monde si on ne se qualifie pas.

Je ne le dis pas pour justifier à l’avance une non-qualification. Nous nous battrons jusqu’à la dernière minute pour nous qualifier. Mais, il faut que les Sénégalais soient réalistes et sachent quand même comparer le travail qui est en train d’être fait et ce qui était fait. Il n’y a pas de régression du basket-ball sénégalais et je défie quiconque, aussi bien chez les filles que chez les garçons, parce que chez les filles, moi j’ai fait 4 Afrobasket et nous en avions gagné une et nous avions perdu 2 finales et c’est simplement cette année que l’équipe s’est classée 4ème, parce que tout simplement on avait décidé de rajeunir.

Cette équipe féminine a également fait la Coupe du monde 2018, où elle s’est qualifiée au 2ème tour. Ce qui est une première pour le basket-ball africain et sénégalais et vous y ajoutez les U19 garçons, qui ont fait les quarts de finale de la Coupe du monde l’année dernière. C’est une première dans l’histoire de notre basket, jamais une équipe de petite catégorie ne s’est qualifiée en quart et vice-champion d’Afrique et on se prépare pour aller gagner l’Afrobasket U18 de cette année, l’équipe est en regroupement.

Chez les filles, l’entraîneur est également en train de bâtir un nouveau groupe et la fédération a énormément dépensé, presque 40 millions FCFA, pour permettre à l’équipe de se préparer et à l’entraîneur de mettre un groupe pour l’Afrobasket 2023. Voilà aujourd’hui, le travail qui est en train d’être fait. Ce n’est pas parce qu’on a perdu un match simplement qu’on doit jeter fédération en pâture », martèle Me Babacar Ndiaye.

Avec Stades