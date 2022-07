Le Sénégal fera son entrée en lice dans cette compétition qui se déroule actuellement à Durban, en Afrique du Sud, ce mercredi. Les Lions locaux vont jouer l’Eswatini à 12h Gmt, une place en demi-finale est en jeu. À quelques heures du coup d’envoi, le coach Pape Thiaw joint par la rédaction de wiwsport, fait le point de la tanière et dévoile l’objectif.

« On a bien voyagé et nous sommes bien arrivés même si l’on sait que les voyages en Afrique sont longs. Mais on a eu la brillante idée de voyager le week-end passé après une semaine intense de travail à Toubab Diallo. C’était une très bonne date qui nous a permis, arrivés ici, en terre sud-africaine de récupérer et d’avoir même deux séances d’entraînement pour faire le point » a fait savoir le technicien qui a publié samedi passé la liste des 23 joueurs pour participer à l’édition 2022 de la Coupe Cosafa dont le coup d’envoi est donné le 5 juillet passé.

Pour cette deuxième participation du Sénégal à cette compétition qui regroupe les équipes d’Afrique australe, les Lions locaux veulent rendre hommage à leur ancien sélectionneur Joseph Koto. Ce dernier qui a mené le Sénégal jusqu’en finale lors de la précédente édition est décédé en octobre passé.

« L’objectif est de venir perpétuer l’œuvre de Joseph Koto mais avec notre touche. Et surtout continuer ce qu’on avait entamé. L’effectif est au complet. Et le moral est bon aussi. Là, on est serein pour aborder la compétition » déclare celui qui tient les rênes de l’Equipe Nationale depuis le mois d’avril passé.

La Coupe COSAFA 2022, c’est une deuxième expérience pour l’ancien Lion de la Téranga reconverti en entraîneur. Lors de la première participation du Sénégal, il faisait partie du staff technique. « L’année dernière, j’étais là en tant qu’adjoint. Ce qui m’a permis de travailler et d’apprendre beaucoup avec le regretté Joseph Koto. C’est une motivation supplémentaire pour moi aujourd’hui de revenir ici en tant que sélectionneur ».

Pour cette deuxième invitation à prendre part à ces joutes, le Sénégal fera son entrée à partir des quarts de finale et jouera un adversaire bien connu. Pape Thiaw dresse le portrait de l’Eswatini. « C’est une équipe très difficile à jouer. Elle joue avec un bloc bas très compact, sur des transitions, des longs ballons devant et déviations. C’est aussi une équipe qui marque beaucoup de buts, 6 actuellement sur 3 matchs. Et seulement un but encaissé, c’est très solide derrière et qui est très dangereuse sur les coups de pied arrêté et sur les touches longs. On sait tout cela parce que l’année dernière on les a joués en demi-finale. Lors de la première période, ils nous ont mis deux buts sur deux touches longs. L’Eswatini n’est donc pas un adversaire facile ».

Le Sénégal jouera l’Eswatini au stade King Zwelithini Stadium à 12h. L’autre affiche opposera le tenant du titre l’Afrique du Sud au Mozambique. Notons que la Nambie et le Zambie sont déjà qualifiés pour les demi-finales.

wiwsport.com