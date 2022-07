Le Sénégal a remporté son dernier match de poule face à la Zambie. C’est une première victoire pour les Lions de la Téranga !

Après deux défaites d’entrée face à la RDC et l’Angola, des adversaires plus coriaces, l’Equipe Nationale du Sénégal a remporté son premier match ce mercredi. Fred Bougeant et ses hommes ont largement battu la Zambie (47-23). À la pause, le Sénégal était largement devant (17-9). Le Sénégal termine à la 3e place du groupe devant l’adversaire du jour qui boucle la phase de groupe avec 3 défaites en autant de sorties. Samedi prochain, le Sénégal jouera sans doute le Nigéria (3e GD) pour un match de classement.

Cette victoire est une bonne note pour la reconstruction de l’Equipe Nationale du Sénégal de handball masculin ici au Sénégal. Sa dernière participation remonte à 2014. Non qualifié pour les quarts de finale, le Sénégal jouera les matchs de classement.

wiwsport.com