La milieu de terrain des Lionnes s’est exprimée en zone mixte après l’élimination du Sénégal par la Zambie en quarts de finale de la CAN Féminine 2022.

Awa Diakhaté après la défaite du Sénégal contre la Zambie :

« Ça fait mal parce qu’on y croyait, mais c’est le football. Je peux dire que tout a marché aujourd’hui, juste qu’on n’a pas eu de chance face aux buts. On a pris un but par erreur (de la gardienne Tenning Sène) mais on ne peut rien lui reprocher, elle nous a sauvées plusieurs fois. C’est choses arrivent dans le football. Les attaquantes aussi peuvent rater des occasions.

Le Sénégal peut encore se qualifier pour la Coupe du Monde

On ne savait pas encore qu’on allait jouer des barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde. C’est le sélectionneur qui nous a mis au courant à la fin du match. On va se donner à fond pour atteindre l’objectif qui est d’aller à la Coupe du Monde. Les supporters ? On ne peut pas les remercier assez. Ils ont démontré qu’ils étaient de la famille, ils nous ont poussées pendant tout le tournoi. »

wiwsport.com