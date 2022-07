Me Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise de Football s’est arrêté en zone mixte après la défaite des Lionnes ce soir face à la Zambie, en quarts de finale de la CAN Féminine. Au micro de wiwsport, le patron du football sénégalais qui s’est montré satisfait du parcours des joueuses de Mame Moussa Cissé, se projette déjà dans le futur.

« Je pense qu’elles ont joué le match qu’elle voulait. Très engagée, très motivée. Beaucoup de qualités, à certains moments aussi, même beaucoup de sérénité. Elles ont tenu le score pendant très longtemps mais comme on sait, le football, c’est quelque chose d’implacable, sur une petite faute de main, sur un détail, dans les faits de jeu, l’équipe zambienne qui en a fait voir de toutes les couleurs aux équipes de sa poule, même le Cameroun n’a dû son salut qu’à cette petite erreur. Et après, sur les tirs au but, on n’a pas eu de réussite », a déclaré Augustin Senghor.

Il ajoute, « c‘était un jour où on ne devait pas passer. Mais ce qu’il faut retenir, c’est, le fait qu’on ait eu des vaillants Lionne qui ont défendu leur couleur, c’était la première fois qu’ils arrivaient à ce niveau. Et depuis dix ans, elle n’était pas à une CAN. Elle tombe face à une équipe qui était déjà aux JO, qui a un énorme potentiel. Moi-même, j’ai été surpris de voir à quel point elle répondait sur le plan physique pendant cent vingt minutes. Donc ce qu’il faut retenir simplement, c’est que nous avons remis l’ouvrage sur le métier. Cette équipe a de l’avenir, il y a beaucoup de jeunes. Il faut d’ores et déjà se préparer pour l’avenir et revenir plus fort dans deux ans. Je pense qu’elles y ont goûté. »

wiwsport.com