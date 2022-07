Liverpool a lancé sa présaison cet après-midi à Bangkok face à Manchester United pour le derby d’Angleterre. Et pour ce lancement de la préparation, les Reds de Jürgen Klopp ont été plié par une formation mancunienne dirigée par Erik Ten Hag. Une première sortie de la formation de Mersey ratée, sans Sadio Mané dans son effectif.

Comme d’habitude, ces rencontres de préparation de présaison voient les équipes faire jouer tous les joueurs de l’effectif des clubs. Bien que son onze soit remanié, Jürgen Klopp a pris un sacré 4 buts à zéro face aux Reds Devils. Souffre-t-il déjà du départ de son attaquant à tout faire, Mané ? On en est encore qu’à la préparation et les choses sérieuses ne sont pas encore arrivées.

Our first set of minutes for three different sides.

Thank you for your fantastic support in Bangkok 👊#LFCPreSeason pic.twitter.com/MeNLHZ6Yek

