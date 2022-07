Kalidou Koulibaly n’est plus qu’à quelques encablures de Chelsea. Après huit saison passées au Napoli, le défenseur international sénégalais serait très proche de changer d’air et sa destination devrait être l’Angleterre, chez les Blues. Les pensionnaires de Stamford Bridge seraient entrain de finaliser le transfert avec Naples.

Au-delà de l’aspect sportif qui relèverait véritablement un nouveau challenge, l’ancien joueur de Genk devrait également toucher le jackpot à Londres. D’après les informations du gourou des transferts, le journaliste italien Fabrizio Romano, le Champion d’Afrique s’est mis d’accord avec Chelsea, où il toucherait 10 millions d’euros.

Ceci dit donc que Kalidou Koulibaly gagnerait désormais presque le double de salaire qu’il perçoit actuellement à Naples (6,5 millions d’euros par an). En attendant, Chelsea devra poursuivre les négociations avec le club napolitain, alors qu’un accord entre les deux formations devrait être trouvé autour de 38 millions d’euros.

Chelsea are now closing on Kalidou Koulibaly deal! Full agreement on personal terms for €10m net per season, contract until June 2027. 🚨🔵 #CFC

Negotiation set to be completed in the coming days: Chelsea working to close the deal for €38m plus add ons as final proposal. pic.twitter.com/phS4oYhH37

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022