A moins de 48 heures du coup d’envoi du second tour de cette 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, la Confédération africaine de Football a publié son équipe-type du premier tour. Ainsi, 4 sélections enregistrent deux représentantes : le Maroc (pays-hôte) et l’Afrique du Sud, Zambie et le Nigeria. Le Cameroun, la Tunisie et le Botswana ont quant à eux une joueuse dans l’équipe. La milieu marocaine Ghizlane Chebbak, meilleure buteuse, fait évidemment partie de ce onze, tout comme la Nigériane Rasheedat Ajibade, ou encore la star du Cameroun, Ajara Nchout. Cette sélection a été marquée par l’absence des joueuses sénégalaises, qualifiées pour les quarts de finale et devant affronter la Zambie.

Elle a été réalisée par les membres du Groupe d’étude technique (TSG) de la CAF dont « l’objectif est d’analyser le jeu dans sa profondeur », informe le communiqué de la CAF. Le Groupe d’Etude Technique TSG est composé de Clémentine Touré (sélectionneuse de la Côte d’Ivoire), Radia Fertoul (sélectionneuse de l’Algérie), Jacqui Shipanga (directrice technique de la Namibie), Shilene Booysen (sélectionneuse du Soudan du Sud), Mercy Tagoe (sélectionneuse du Ghana) et Amani Boukare (sélectionneuse de la Tunisie U20 et entraîneure-adjoint de l’équipe senior).