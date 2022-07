La Confédération Africaine de Football a annoncé lundi matin les finalistes nommés pour le trophée du meilleur joueur africain de l’année 2022. Ça se jouera entre dix joueurs.

Sadio Mané va-t-il gagner son deuxième ballon africain de sa carrière? Lauréat du prix meilleur joueur africain de l’année 2019 a été nommé pour remporter le trophée du meilleur joueur de l’année 2022. Auteur d’une saison de facture avec son ancien club et avec les Lions du Sénégal, Sadio Mané sera en concurrence avec 9 autres joueurs notamment ses compatriotes sénégalais, vainqueurs de la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly.

Outre ces sénégalais, l’Algérien Riyad Mahrez, lui aussi sacré par le passé, Mohamed Salah, ainsi que Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la CAN 2021, figurent dans cette liste restreinte et établie par un jury composé de la Commission Technique de la CAF, de journalistes, d’entraîneurs et de capitaines des associations membres de la CAF et des clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs pour la saison 2021/2022. La cérémonie de récompense aura lieu le 21 juillet à Rabat lors du gala annuel de la grande instance du football africain.