Nommé sélectionneur de l’équipe nationale masculine de basket en remplacement de Boniface Ndong, Ngagne Desagana Diop, ancien pivot des Lions, se dit prêt à relever le défi.

« Fierté et honneur sont les sentiments que je ressens. Je tenais à remercier ma famille d’abord qui a toujours été présente, le ministère des sports , la Fédération sénégalaise de basket son président, le DTN et toute la famille du basket pour cette confiance. Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de cette mission honorifique. Représenter mon pays a toujours été un plaisir mais surtout un devoir.



Je sollicite vos prières et remercie le peuple sénégalais qui m’a toujours soutenu. Encore une fois merci pour la confiance et j’en profite pour souhaiter à tout le monde une excellente fête de Tabaski et que Dieu accepte nos prières »

