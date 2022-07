Sadio Mané a effectué son premier galop d’entraînement hier. Le nouvel attaquant du Bayern Munich a donné ses premières impressions sur l’accueil, ses coéquipiers, la ville de Munich…

Hier, toutes les caméras étaient braquées sur lui. Sadio Mané s’est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers et nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann. Il a même inscrit son premier but dans le centre sportif du club, Säbener Straße. À la fin des travaux, il a réagi sur son premier galop à Munich. « C’était très bien. Je suis très content d’être ici. C’était notre premier jour ensemble et j’attends avec impatience le début de la saison ».

La nouvelle star de la Bundesliga qui portera le numéro 17 a rencontré d’autres joueurs et figures de l’équipe championne d’Allemagne, Kimmich, Davies et la nouvelle recrue Mazraroui. Un bon moment selon Mané. « Je les ai rencontrés auparavant, à l’époque en tant qu’adversaires. Maintenant, nous sommes coéquipiers et je suis content de les avoir connus. Certains des gars ne rejoindront pas avant quelques jours. Je suis hâte de faire leur connaissance et de commencer la préparation avec eux. »

D’ailleurs, il apprécie l’accueil qui lui a été réservé par ses coéquipiers mais aussi les habitants de Munich, une ville qu’il aimait visiter dans le passé. « Quand je vivais encore à Salzbourg, je visitais souvent Munich. Les gens sont très respectueux et gentils. Cela m’a vraiment impressionné et a joué un rôle important pour moi. Les gens m’ont accueilli, surtout ici au club, ce qui a donné moi une motivation supplémentaire ».

