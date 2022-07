En conférence de presse, Reynald Pedros le sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Maroc reconnaît que son adversaire de ce soir, le Sénégal, était très coriace.

Vainqueur de son duel, ce soir, comptant pour la troisième et dernière journée du groupe A contre le Sénégal (1-0), le sélectionneur Marocain, Reynald Pedros, dit être content de ses joueuses qui ont réussi à gagner tous leurs trois matchs avec 9 points récoltés. Le technicien des Lionnes de l’Atlas qui se projette déjà sur le quart de finale a déclaré que leur match face aux Lionnes du Sénégal, était loin d’être une partie de plaisir malgré leur victoire sur la plus petite des marques (1-0).

« Match difficile contre un adversaire difficile on savait même si les deux équipes étaient qualifiées. On aurait aimé marquer plus de buts, mais c’est la fatigue on a joué trois matchs en une semaine. Mais le résultat nous satisfait, on va se reposer et bien préparer les quarts de finale », affirme le technicien français, qui a ensuite évoqué les ambitions de sa sélection dans cette Coupe d’Afrique des Nations.

« Ecoutez, il faut être ambitieux. On voulait terminer premier de notre groupe et on l’a fait. On prépare un quart de finale pour aller en demi et se qualifier pour la Coupe du Monde on verra bien. Si on arrive par bonheur à se qualifier en demi-finale, je pense que tout est possible. Mais l’humilité n’empêche pas l’ambition de travailler avec beaucoup d’humilité. On sait que chaque match sera difficile c’est ce qui s’est passé dans notre poule et on sait que notre quart de finale sera aussi difficile. Et atteindre les demi-finales fera plaisir à la fédération et au peuple marocain on se donnera à fond pour y arriver. »

