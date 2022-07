Chaude pour recruter Kalidou Koulibaly pour pallier le probable départ de Matthijs de Ligt, la Juventus devrait faire un trait sur le joueur.

Lié au Napoli jusqu’en juin 2023, le défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat et souhaiterait changer d’air cet été après huit saisons dans cette formation napolitaine. Et ce qui est sûr et certain, c’est que les approches pour s’attacher de ses services ne manquent absolument pas.

Après le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea ou encore le Bayern Munich, c’est le nom de la Juventus qui sonne en force ces derniers jours dans cet interminable dossier. Après avoir perdu Giorgio Chiellini, parti au Los Angeles FC, la Vieille Dame pourrait également voir un autre défenseur s’en aller cet été : Matthijs de Ligt.

Le défenseur international néerlandais intéresse Chelsea et le Bayern Munich, qui serait le plus avancé dans le dossier puisque le joueur préférait rejoindre la Bavière. Face à cela donc, les dirigeants bianconeri ont jeté leur dévolu sur Kalidou Koulibaly pour en faire leur leader défensif à partir du début de la saison à venir.

Sauf qu’ils devraient faire face à un grand obstacle. En effet, le Président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, aurait déclaré qu’il ne « vendra jamais Kalidou Koulibaly à la Juventus », même si la Juve venait à faire une offre « folle ». Autrement dit, ADL n’aurait aucune intention de renforcer un adversaire direct dans le Championnat italien.

Cependant, ce refus de la part de Naples de vendre le capitaine des Lions à une autre formation italienne ne devrait pas mettre fin à un éventuel transfert avant la fin du mercato. D’autant plus que, KK n’a pas encore accepté l’offre de prolongation du Napoli (6 millions d’euros de salaire et un nouveau contrat jusqu’en 2027).

wiwsport.com