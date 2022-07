Abdou Diallo et Gana Gueye sont actuellement poussé vers la sortie par le nouvel entraineur parisien tandis que Bamba Dieng et Pape Gueye vont devoir se fixer un nouveau challenge avec l’arrivée du nouvel entraineur Marseillais Igor Tudor.

Les champions d’Afrique parisiens seraient en effet placés parmi les joueurs indésirables par Christophe Galtier. Le directeur sportif du PSG a donc sorti les grands moyens pour réduire l’effectif du club de la capitale. À cet effet plusieurs rumeurs annoncent Gana à Lille, Porto ou encore Lens. Au même moment, les médias Turques affirment que le champion d’Afrique aurait donné son accord de principe à Galatasaray.

Quant à Son coéquipier Abdou Diallo, dans la même situation, a affirmé en juin dernier : « Je ne sais pas si je vais rester ou pas (à Paris). Ce qui est sûr c’est que j’ai envie de jouer ». Cette année à Paris il n’a participé qu’a 16 rencontres toutes compétitions confondues. L’AC Milan est intéressée mais n’est pas encore passée à l’action de son côté Tottenham avait aussi montré un intérêt pour le champion d’Afrique mais s’est rabattu sur Clément Lenglet moins couteux.

Du côté de Marseille, l’arrivée d’un nouvel entraineur entraine toujours des changements Pape Gueye et Bamba Dieng vont entamer ce défi avec l’espoir de faire partie des plans de d’Igor Tudor. Ces derniers ont respectivement fait un bilan de 50 matchs 2 buts et 2 passes décisives et 38 matchs 8 buts et 3 passes décisives sous les ordres de Sampaoli. Les deux coachs partagent le même style de jeu avec un 3-4-2-1 accompagné pressing agressif ce qui met toutes leurs chances de leur côté pour occuper une place importante dans ces plans.

Avec STADES