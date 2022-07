La Fédération sénégalaise de basket (FSBB) et la Direction technique national ont choisi Ngagne Desagana Diop pour prendre les rênes de l’équipe nationale selon le journal Record.

L’actuel coach des Westchester Knicks en G-League va succéder à Boniface Ndong, démis de ses fonctions mercredi. Maintenant, la balle est dans le camp de la tutelle qui doit valider la proposition de la FSBB.

Record.sn l’avait annoncé jeudi. Et l’information est confirmée par des sources proches du technicien et de la Fédération de basket. « La Direction technique et la Fédération ont porté leur choix sur Ngagne Desagana Diop. C’est pour s’inscrire dans la continuité. Il connaît déjà le groupe et répond aux critères. Il n’a pas été nommé coach en G-League pour rien. Le choix devrait être entériné par le ministère des Sports qui prend en charge les honoraires des coachs », nous confie une source.

Ngagne Desagana Diop était le 1er assistant de Boniface Ndong. Il a fait l’Afrobasket 2021 au Rwanda. Nommé coach des Westchester Knicks en G-League, il ne pouvait pas se libérer pour la fenêtre du mois de juillet. «Il sera là au mois d’août. Ngagne est prêt et enthousiaste. Il connaît le haut niveau pour avoir été joueur, coach assistant en NBA et aujourd’hui coach titulaire en G-League. Desagana a les compétences et pourra apporter beaucoup à cette sélection », explique un proche de l’ancien joueur de Cleveland, Dallas, Nets et Charlotte.

Desagana a joué 12 longues années en NBA. Il est passé par la suite comme analyste vidéo, coach development player, assistant coach à Utah et Houston.

Ngagne Desagana aura comme assistant Mamadou Guèye «Pabi». Les deux hommes s’entendent bien. Cela pourrait faciliter les choses pour aller chercher cette qualification en Coupe du monde.

Record