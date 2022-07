Après la signature et la conférence de presse dont les images avaient fait le tour du monde, le Bayern Munich va encore retenir l’attention du monde sportif ce vendredi. Sadio Mané va s’entraîner pour la première fois avec ses coéquipiers à 14 heures. Le club allemand a fait l’annonce à travers les réseaux sociaux.

Le club allemand réussit une belle campagne de communication autour de la nouvelle star de la Bundesliga. Sa première dans le centre sportif du club sera diffusée sur les plateformes du Bayern FC. En plus de Sadio Mané, d’autres figures de l’équipes sont attendus pour cette séance. Serge Gnabry, Kingsley Coman, Anthony Davies … vont retrouver leurs coéquipiers.

🎥🔴 Tomorrow from 16:00 CEST: Sadio #Mané and Noussair #Mazraoui's first training session as #FCBayern players – LIVE!

👉 https://t.co/6XOEWUsaMB#packmas #MiaSanMia pic.twitter.com/EdOp8imdK4

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 7, 2022