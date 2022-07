Comme attendu, Mame Moussa Cissé a largement passé en revue son onze de départ pour défier le Maroc ce vendredi soir.

La qualification en quarts de finale assurée depuis la 2e journée, le Sénégal n’a d’œil que finir premier du Groupe A. Cela passe obligatoirement par une victoire contre le Maroc ce vendredi soir (20h00 GMT), dans le cadre de la 3e et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine.

Mais les Lionnes devront faire avec un onze complètement remanié. Privé de Nguénar Ndiaye, Antha Dembélé et Coumba Sylla Mbodji, testées positives au Covid-19, les absences pour précaution de la gardienne Tening Sène et de la latérale gauche Marième Bouba, puis les menaces de suspension, Mame Moussa Cissé savait déjà qu’il fallait revoir son onze de départ.

Et à l’arrivée, le sélectionneur des Lionnes n’a pas surpris et a préféré tourner largement sa composition. Seules deux joueuses, qui étaient déjà titulaires lors des deux premiers matchs, débuteront cette rencontre face aux Lionnes de l’Atlas. Il s’agit de la capitaine Safietou Sagna et de la défenseure centrale Meta Camara. Alignée contre le Burkina, Mama Diop est également présente.

Sous la menace d’une suspension, Ndeye Awa Diakhaté et Mbayang Sow ne joueront pas ce match. Sur le banc des remplaçantes côtés sénégalais, seront assises Thiaba Sène, Haby Baldé, Jeannette Sagna, Hapsatou Malado Diallo, Bineta Seck, Pascaline Bassène et Astou Sy. Autant dire que Mame Moussa Cissé a véritablement tourné.

Le onze de départ des Lionnes

wiwsport.com