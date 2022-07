On ne peut attraper deux lièvres à la fois, dit-on souvent. Mais Bombardier est en train de bien démentir ce dicton. En effet, alors qu’il s’apprête à affronter Stifler Spina, samedi 9 Juillet 2022, Bombardier est en pleines négociations pour affronter Ama Baldé.

« Les négociations sont très avancées entre Ama Baldé et Bombardier. Aujourd’hui, nous sommes tombés d’accord avec le promoteur presque sur tous les points. Il ne reste plus qu’à décaisser l’acompte sur cachet. Et j’ai espoir que ce sera fait avant la Tabaski », nous dit-on du côté de Pikine.

Concernant Bombardier, son entourage se dit « prêt à encaisser l’acompte sur cachet aujourd’hui même ».

Ce ne serait donc pas une surprise si ce duel entre le B52 de Mbour et Seuleu bou Ndaw est finalisé dans les jours, voire les heures à venir.

Les Arènes TV