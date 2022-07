Mamadou Gueye « Pabi » a réagi à la vive sortie du désormais ex-sélectionneur des Lions du Basket, Boniface Ndong limogé hier quelques jours après la contre-performance à Alexandrie, à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Sur RFM, l’ex-adjoint de Boni s’est dit très « déçu de son attitude ».

« Il ne devait pas se rabaisser à ce point »

« Boniface est en colère et il ne comprend pas que nous sommes dans un métier très ingrat où aujourd’hui tu peux être bon et demain mauvais et des jours après, certains jugeront votre niveau de compétence. Mais il ne devait pas se rabaisser à ce point. »

« Quand il dit que je ne l’ai pas soutenu, ce n’est pas ce qu’il m’a dit hier »

« Quand il dit que je ne l’ai pas soutenu et que je l’ai laissé tomber, ce n’est pas ce qu’il m’a dit hier quand il m’a appelé il n’y a même pas 8h de temps. Il m’a remercié de ma franche collaboration, il a été content. Quand aujourd’hui, je lis ce que je suis en train de lire dans la presse, là je me dis mais à quel genre de personne j’avais à faire parce que je l’ai soutenu comme j’ai pu, avec toute mon énergie. »

« Je suis vraiment déçu de son attitude, son comportement vis-à-vis de moi »

« Même après le deuxième match, il ne devait même pas coacher le troisième. On me l’a proposé et j’ai refusé parce que j’ai demandé à ce qu’on lui donne la chance ou on attend à la fin de la compétition. Il y a des choses qu’il fait et je ne suis pas d’accord. Et il y a des choses qu’il fait, je suis avec. Et ça n’a jamais été sorti, je l’ai toujours soutenu autant que je pouvais. Je suis vraiment déçu de son attitude, son comportement vis-à-vis de moi. »

IGFM