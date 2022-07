Longtemps absent en raison d’une blessure, Krépin Diatta a retrouvé ses coéquipiers ! L’AS Monaco est en préparation estival en Portugal. Le club français a partagé des séquences pour illustrer une journée en présaison du joueur !

« C’est toujours un plaisir de revenir et de m’entraîner avec le groupe. J’avais tellement hâte et j’en avais besoin. Aujourd’hui, on voit le bout du tunnel et on revient » a déclaré Krépin Diatta qui est ravie à l’idée de retrouver ses coéquipiers et l’entraînement.

Alors que les Monégasques changeaient d’entraîneur en janvier passé, Krépin Diatta était blessé et absent. Il retrouve un ancien coach, Philippe Clement qui nourrit beaucoup d’espoirs pour le joueur. « Il faut qu’il revienne plus fort qu’avant » a fait savoir le nouveau coach qui se souvient encore de son but en Ligue des champions face au Galatasaray.

« Il s’est très bien entraîné. Le staff a fait du bon travail avec lui. On doit encore se montrer patient. Il y a encore beaucoup de travail pour qu’il retrouve la grande forme. Nous avons travaillé ensemble à Bruges. Donc c’est un joueur que je connais bien. Je pense que cela va lui permettre d’avoir plus de confiance pour retrouver son meilleur niveau » partage le technicien Belge.

📺🇸🇳Des images de Krépin qui font plaisir. Sur le chemin du retour. pic.twitter.com/pq9IlAA0yC — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 7, 2022

