Gouye Gui de l’écurie Mor Fadam, sort du bois pour défier Eumeu Séne. Dans un entretien avec Sunu Lamb le Roi du Simpi explique son désir d’en découdre avec le Fou de Tay Shinger.

« Je vise présentement d’autres champions de valeurs. En effet, je tends la main à Eumeu Sène afin qu’il puisse accepter de me croiser. Il va rester 15 mois pour en découdre avec Balla Gaye 2. Je trouve qu’il pourra m’affronter avant de solder ses comptes avec Balla Gaye 2. Si un pro er moteur me contacte pour le – défier, je ne vais pas cracher s sur l’offre. », nous dit Gouye Gui

Pour expliquer son choix il poursuit : « Affronter Eumeu Sène vaut mieux que croiser un Roi des arènes actuellement. Il est le meilleur lutteur de l’arène. Donc, c’est contre lui que je suis capable de prouver tout mon talent. Je veux le prendre, le battre avec la manière pour me relancer dans la course. »

Avec Sunu Lamb