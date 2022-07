Les vacances en Espagne sont terminées pour lui. Sadio Mané va retrouver ses nouveaux coéquipiers. Le Bayern Munich a commencé la préparation estivale le 4 passé. La nouvelle recrue va arriver aujourd’hui à Munich et prendra part à la séance d’entraînement demain ! Ce sera son premier galop avec les Bavarois sous la direction de Julian Nagelsmann.

Sadio Mané will train with the team for the first time tomorrow at 16:00 CEST [@Koch_AZ]

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 7, 2022