Seyni Ndir Seck, présidente de la commission du football féminin se réjouit de la bonne performance de la sélection féminine sénégalaise, qualifiée pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Présentement à Rabat pour accompagner l’équipe nationale du Sénégal pour sa deuxième participation en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, la présidente de la commission du football féminin a vécu l’exploit de la sélection sénégalaise avec une grande fierté. Une prouesse, certes mais pour Seyni, c’est le résultat d’un long travail.

Qualification Historique

Nous avons un sentiment de satisfaction. En fait, on a très tôt du travail. Ça fait plus de 3 ans qu’on travaille dans ce projet avec cette équipe. La preuve, on a gagné le tournoi de L’UFOA, il y a deux ans. Aujourd’hui nous avons réussi à nous qualifier pour le second tour et je pense que c’est l’aboutissement d’un travail de longue haleine.

Pour ces deux matchs mais franchement, les filles se sont donné à fond. Elles se sont vraiment battues, ce n’était pas du tout évident pour ce genre de match qui sont très difficiles. On connaît le football anglophone qui est très physique. Nos joueuses ont su répondre à ce défi physique contre l’Ouganda. Pour le match contre le Burkina, c’était un derby ouest africain, elles ont tenu bon. On est vraiment satisfait de ces 6 points.

Bilan des deux premiers matchs

Forcément on a d’autres ambitions. Quand on venait ici, je disais tout le temps que l’objectif numéro un était de passer le premier tour. Dans la mesure où quand on a fait notre première coupe d’Afrique, on avait fait trois matchs, trois défaites. Une fois qu’on passe le premier tour, l’appétit vient en mangeant. On est à un match d’une coupe du monde et je pense que c’est faisable, il faudra juste se donner à fond pour y arriver.

Le match contre le Maroc

On va prendre ce match de manière hyper sereine comme on l’a déjà fait pour nos deux premières rencontres. On sait que l’enjeu majeur c’est la première place. L’avantage c’est que quand on est premier du groupe, on reste à Rabat. Donc on ne va pas se priver de cela même si on a en face le Maroc qui est le pays organisateur. On va essayer de les surprendre chez elles. On va se battre jusqu’au bout pour rester à Rabat.

wiwsport.com