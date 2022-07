La gardienne et la latérale gauche des Lionnes se sont blessées face au Burkina Faso. Elles devraient être mises au repos pour affronter le Maroc ce vendredi (20h00 GMT).

Ce vendredi soir (20h00 GMT), l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal défiera le Maroc, dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de la CAN Féminine 2022. Victorieuses de leurs deux premières sorties, les Lionnes veulent enchaîner par un troisième succès afin de terminer premières du Groupe A puisque leurs adversaires ont également remporté leurs deux premiers matchs.

Si une composition remaniée pouvait déjà être imagée, Mame Moussa Cissé devrait faire sans les services de deux titulaires : la gardienne Tening Sène, qui devrait être remplacée par Ndeye Meïssa Diaw, et la latérale gauche Marième Bouba. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le sélectionneur des Lionnes ce jeudi. Néanmoins, MMC a souhaité rassurer sur l’état de santé de ces deux internationales.

« Toutes les filles étaient dans le groupe ce matin. Mais hier (mercredi), il y a eu trois ou quatre qui ne se sont pas entraînées. Parmi elles, c’est Marième Bouba qui nous a fait le plus peur. Elle a eu un choc tête contre tête en fin de match (face au Burkina Faso). Mais, le Docteur a fait des examens complémentaires sur elle et sur Tening Sène et les résultats sont assez satisfaisants. C’est rassurant. Peut-être pas pour demain contre le Maroc, mais je pense qu’on va pouvoir les récupérer pour les quarts de finale. Il n’y a pas eu de fracture ou de blessure qui puissent les handicaper. C’est le plus important », déclare le sélectionneur.

