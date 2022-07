La journée de dimanche a conclu trois jours de basket excitants, marquant par la même occasion la fin du premier tour des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023. Les trois villes hôte ont été le théâtre de quelques superbes performances individuelles.

Promis à un futur radieux, le jeune Sénégalais Jean-Jacques Boissy s’est montré à la hauteur de l’événement dimanche pour aider son pays à vaincre le Kenya (86-54). Pour Boissy, il s’agissait avant tout de réagir après les deux défaites consécutives dans le Groupe D.

Boissy a fini le match avec une évaluation de +26, conséquence de son excellente prestation offensive, avec 16 points et 7 assists, auxquels il a ajouté 9 rebonds et 1 contre.

Gerson Goncalves s’est lui illustré avec l’Angola, contribuant grandement au 2e succès en trois matchs des Angolais à Abidjan.Le meneur du Petro de Luanda a trouvé son rythme grâce à ses efforts défensifs, avec notamment 2 ballons récupérés.

En attaque, le joueur de 1.96 m a cumulé 15 points et 4 assists, avec en plus 5 rebonds, le tout pour une évaluation de +17. L’équipe en forme du moment – le Soudan du Sud – ne manque pas de talent, comme ont pu le voir les témoins de la victoire 67-56 contre le Cameroun, enchaînant ainsi une 6e victoire de suite dans ces Éliminatoires.

L’un des Sud-Soudanais les plus en vue a été Nuni Omot, un ailier de 2.06 m très adroit aux tirs et extrêmement polyvalent. Omot a terminé la rencontre avec 17 points, 4 rebonds et 3 assists, et une évaluation de +14. Le Soudan du Sud a été la première équipe à se qualifier pour le deuxième tour avec 6 victoires en 6 matchs.

À Kigali, l’ailier des Sacramento Kings Chimezie Metu a brillé pour porter le Nigeria vers un succès 91-72 contre l’Ouganda, permettant ainsi aux D’Tigers d’enchaîner avec un deuxième triomphe contre les Africains de l’Est dans le Groupe A.

Metu a montré la voie à suivre à la sélection dirigée par Alan Major en déployant toute son énergie des deux côtés du terrain. Son évaluation à +31 est le fruit de ses 25 points, 10 rebonds et 3 contres en 35 minutes de jeu à la BR Arena. C’est le second double-double consécutif pour Metu.

À Kigali toujours, Makram Ben Romdhane a sonné la révolte pour la Tunisie, qui se devait de réagir après la deuxième défaite de suite encaissée contre le Soudan du Sud le jour d’avant. Le MVP du dernier FIBA AfroBasket a été agressif en défense, mais c’est en attaque que son impact a été le plus grand.

Ben Romdhane a fini le match avec 14 points, 4 assists, 4 rebonds et une évaluation de +23 pour aider la Tunisie à se défaire du Rwanda (76-66).

Le deuxième tour des Éliminatoires Zone Afrique débutera le mois prochain.

