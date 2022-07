C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Moussa Niakhaté s’est engagé avec Nottingham Forest en provenance de Mayence.

De retour en Premier League 23 ans après, Nottingham poursuit son bon mercato. Après l’attaquant Taiwo Awoniyi, l’arrière droit français Giulian Biancone et le gardien de but anglais Dean Henderson, arrivé en prêt de Manchester United, Forest vient d’officialiser sa quatrième recrue estivale.

La formation entraînée par Steve Cooper annoncé, ce mercredi 6 juillet, l’arrivée de Moussa Niakhaté en provenance de Mayence. Le défenseur franco-sénégalais de 26 ans a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025, avec les Champions d’Europe en 1979 et 1980.

« Pour moi, c’est un rêve de venir en Angleterre et de signer pour un club aussi historique que Nottingham Forest. Le club est bien connu dans le monde entier et ses fans sont incroyables. La Premier League est aussi la meilleure ligue du monde et chaque joueur veut jouer ici. Je suis tellement excité de commencer la pré-saison, de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de me préparer pour la nouvelle saison avec ce maillot », a déclaré le joueur.

