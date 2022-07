Début de Coupe d’Afrique des Nations Féminine compliqué pour le Cameroun. Trois jours après leur match nul vierge d’entrée contre la Zambie (0-0), Ajara Nchout Njoya n’ont su réussir à se reprendre avec du mieux. Opposées au Togo dans cette 2e journée, les Lionnes Indomptables ont été tenues en échec (1-1), mercredi soir.

On peut même dire que les joueuses de Gabriel Zabo s’en sont pas mal sorties avec le point du nul. Les Eperviers Dames leur ont quand même posé d’énormes problèmes. D’ailleurs, les Togolaises ont ouvert le score sur un penalty transformé par Afi Apeafa (28e). Mais Estelle Johnson a égalisé 10 minutes plus tard (38e).

Avec ce deuxième résultat nul, le Cameroun se met en mauvaise posture avant la dernière journée et son match contre la Tunisie. Les Lionnes Indomptables sont 3e avec 2 points, derrières la Zambie (1ère, 4 points) et la Tunisie (2e, 3 points). Le Togo, qui remporte son premier point en Coupe d’Afrique, est 4e.

🚨 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄!#TeamTogo 1-1 #TeamCameroon

Togo win their first-ever #TotalEnergiesWAFCON point as Cameroon draw for the second successive game! #TotalEnergiesWAFCON2022 | #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/WdT2AdXYyk

— #TotalEnergiesWAFCON2022 (@CAFwomen) July 6, 2022