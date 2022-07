Deux matchs, une titularisation, deux penaltys provoqués et donc deux buts décisifs pour le Sénégal… Autant dire qu’Hapsatou Malado Diallo est l’une des sensations dans ce début de Coupe d’Afrique des Nations Féminine, au Maroc. L’ailière des Lionnes a été brillante lors des deux premières sorties du Sénégal.

Sans grande surprise donc, la joueuse de l’Union Sportive des Parcelles Assainies (USPA) est nominée pour remporter le prix de la meilleure jeune joueuse africaine de l’année aux prochains CAF Awards. Elle est la seule Sénégalaise qui a été nominée dans les différentes catégories de récompenses.

#EmpoweringOurGame! Lifting one another! ✨

Ten young talents are up for the Young Player of the Year! 🏆 #CAFAwards2022 pic.twitter.com/33y0mZ5GsY

— CAF (@CAF_Online) July 6, 2022